“Ik zwijg om iemand te beschermen” (Nemmouche)

“Als ik in dit dossier zwijg, is dat om iemand te beschermen.” Dat heeft Mehdi Nemmouche vandaag verklaard op het Brusselse assisenhof, waar hij terechtstaat voor de aanslag op het Joods Museum van België. Wie hij beschermt, wou Nemmouche dan weer niet kwijt. “Op die vraag zal ik later antwoorden”, klonk het. Nemmouche deed zijn verklaring op vraag van assisenvoorzitster Massart, nadat zijn advocaat, meester Sebastien Courtoy, gesuggereerd had dat zijn cliënt niet zweeg omdat hij de ondervragers of het assisenhof zou minachten, of omdat hij psychopate trekken had. Beide hypotheses waren eerder opgeworpen door de drie Syrië- en terrorisme-experts die al de hele dag ondervraagd worden.

Vorige week, toen de videoverhoren van Nemmouche vertoond werden, had de advocaat al geïnsinueerd dat Nemmouche met zijn stilzwijgen zijn grootmoeder beschermde. Klopt dat?” vroeg de voorzitster. “Is het uw grootmoeder die uw beschermt?” “Op die vraag zal u later het antwoord krijgen”, antwoordde Nemmouche.







De drie experts verklaarden daarop dat het beschermen van een naaste ook een hypothese kan zijn om het stilzwijgen van een verdachte te verklaren. “Het is al eerder voorgevallen dat verdachten om die reden informatie achterhouden”, verklaarde Alain Grignard, terrorisme-expert van de federale politie.

Volgens psycholoog Serge Garcet is het ook denkbaar dat Mehdi Nemmouche en bijzondere loyauteit toont tegenover zijn grootmoeder, nu hij door zijn echte moeder achtergelaten werd, in een pleeggezin is opgegroeid en de grootmoeder zowat zijn enige band met zijn oorspronkelijke familie vormt. “Een dergelijk chaotisch parcours in de jeugd veroorzaakt vaak ook identiteitsproblemen,” ging de psycholoog verder, “en de nood om tot een groep te behoren.”

bron: Belga