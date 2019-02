Eerst zwaarbewolkt, nadien soms intensere regen

Deze namiddag is het zwaarbewolkt tot betrokken met soms regen of motregen, eerst in het westen en later ook elders. In het oosten is de neerslag van weinig belang, in het uiterste oosten van de Ardennen kan het tot het eind van de dag droog blijven. Het wordt wat zachter, met maxima tussen 2 graden in de Hoge venen en 8 of 9 graden in het westen. De wind is matig en komt uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen. Dat meldt het KMI. Deze avond en nacht blijft het zwaarbewolkt tot betrokken met soms (intensere) regen. De minima liggen tussen 2 graden op de Ardense toppen en 7 of 8 graden in Laag-België. Tegen het eind van de nacht staat er een vrij krachtige, tot aan zee krachtige, wind met rukwinden tot 50 of 60 km/u.

Morgenochtend verlaat de regenzone ons land vanuit het oosten. Achter de regenzone krijgen we tijdelijk droger weer met brede opklaringen. Nadien wordt het eerder wisselend bewolkt met soms lokale buien. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 of 10 graden in het westen. De wind blijft vrij krachtig tot soms krachtig waaien uit het westen tot zuidwesten, met rukwinden tot 60 of 70 km/u.







Morgenavond en ook een groot gedeelte van de nacht blijft het wisselend bewolkt met lokale buien. Op het eind van de nacht neemt de bewolking toe en kan er wat lichte regen of motregen vallen. De minima liggen tussen 1 en 6 graden bij een matige tot soms nog vrij krachtige wind uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Vrijdag is het bewolkt en winderig met af en toe regen. Maxima van 9 of 10 graden in het centrum van het land. De zuidwestenwind haalt pieken tot 70 km/u en mogelijk wat meer. Vrijdagavond en -nacht neemt de wind verder toe met rukwinden tot 80 km/u en trekt een actievere neerslagzone over.

Tijdens het weekend krijgen we meestal bewolkt en onstuimig weer. Soms het is het regenachtig. Er is weinig evolutie in de temperaturen: maxima tussen 6 en 9 graden op beide dagen.

Maandag lijkt het nog licht wisselvallig te zullen worden, maar geleidelijk neemt de ruimte voor opklaringen toe. In de Ardennen kunnen de buien soms een winters karakter aannemen. Het wordt wat minder zacht, met maxima tussen 3 en 6 graden.

bron: Belga