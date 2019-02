Drie Belgische, drie Franse en een Nederlands team krijgen wildcard

De zeven wildcards voor de Ronde van Vlaanderen gaan naar de Belgische teams Sport Vlaanderen Baloise, Wanty-Gobert en Corendon-Circus, de Franse ploegen Direct Energie, Vital Concept-B&B Hotels en Cofidis en het Nederlandse Roompot-Charles. Dat maakte organisator Flanders Classic vandaag bekend. De achttien Worldteams hebben automatisch startrecht. De afgelopen dagen werden Sport Vlaanderen Baloise, Wanty-Gobert, Corendon-Circus, Direct Energie en Cofidis ook al uitgenodigd voor de Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Roompot-Charles is welkom in de Omloop en Gent-Wevelgem, maar niet in Dwars door Vlaanderen. Voor die laatste wedstrijd kreeg Vital Concept-B&B Hotels dan weer wel een wildcard. Direct Energie is het nieuwe team van de Nederlander Niki Terpstra. Die won in 2018 in het shirt van Quick-Step de 102e editie van “Vlaanderens Mooiste”. De 103e editie wordt zondag 7 april gereden.

bron: Belga