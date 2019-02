Democrate Abrams in eigen toespraak erg kritisch over shutdown

De Democratische politica Stacey Abrams heeft in haar antwoord op Trumps State of the Union fel uitgehaald naar de shutdown, die heel wat federale ambtenaren in de VS heeft getroffen. Volgens Abrams ligt de schuld voor die shutdown bij de politieke spelletjes van de Amerikaanse president. “Enkel weken geleden heb ik vrijwilligers vergezeld bij het uitdelen van maaltijden aan federale werknemers. Ze stonden in de rij te wachten op een doos eten en een sprankeltje hoop, omdat ze al weken geen loon meer gekregen hadden”, zo wordt Abrams geciteerd door de Amerikaanse nieuwszender CNN.

“Het is een schande dat hun broodwinning als een pion wordt ingezet bij politieke spelletjes. De shutdown was een stunt die door de president op touw werd gezet, die elke vorm van eerlijkheid tart en die niet enkel onze mensen, maar ook onze waarden in de steek liet”, aldus nog Abrams tijdens haar toespraak, die gehouden werd in Atlanta.







Als gevolg van de discussie over de muur aan de Amerikaans-Mexicaanse grens, hebben de VS de langste shutdown uit hun geschiedenis gekend. Door een tijdelijk akkoord zijn de federale overheidsdiensten momenteel wel weer geopend tot 15 februari.

Abrams nam voorts het migratiebeleid van de regering-Trump onder vuur. “Deze regering kiest ervoor om kinderen op te sluiten en families uit elkaar te rukken”, zo zei ze. “Amerika is sterker geworden door de aanwezigheid van immigranten, niet door de aanwezigheid van muren.”

Het is een traditie dat na afloop van de State of the Union een antwoord gegeven wordt vanuit de oppositie. Stacey Abrams, die gezien wordt als een van de rijzende sterren binnen de Democratische partij, is de eerste zwarte vrouw die deze eer krijgt.

Bron: Belga