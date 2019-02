Bourgeois over sms-actie tegen klimaatministers: “Laat ons duidelijke grenzen stellen”

De actie van Act For Climate Justice om de klimaatministers met sms’en en mails te bestoken is er volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois ver over. “We mogen dit niet laten gebeuren. Laat ons duidelijke grenzen stellen. Er is zoiets als het recht op manifesteren, maar ook iets als privacy en grenzen die je niet overschrijdt”, zei Bourgeois N-VA) in “De Ochtend” op Radio 1. Joke Schauvliege (CD&V), die gisteren opstapte als Vlaams minister bevoegd voor klimaat, zei dat ze de voorbije week overspoeld werd met duizenden mails en sms’en. Die berichtenstroom heeft laten meeslepen in de “verbale uitschuiver” die tot haar ontslag heeft geleid.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois spreekt van een “soort stalking” die er “ver, ver over is”. “Je kan betogen op openbare plaatsen of op plaatsen waar politici tot besluitvorming komen, maar dit is een grens die je niet mag overschrijden”, zei Bourgeois. “Het is ook heel belangrijk dat wij maatschappelijk het signaal geven: doe dit niet”.







Bourgeois denkt dat de actie de geloofwaardigheid van de klimaatbetogers niet aantast. “De meeste mensen komen op straat uit een oprechte bezorgdheid, die zijn gedreven en ik vind niet hun geloofwaardigheid is aangetast. Maar als een aantal mensen vindt dat ze politici moet beginnen stalken op hun persoonlijk gsm-nummer, dat vind ik erover. Ik neem aan dat het overgrote deel van de betogers het daar ook mee eens is”.

bron: Belga