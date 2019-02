“Aparte veiling van frequentieband voor 5G is schijnoplossing”

Het heeft geen zin om de veiling van de frequentieband voor 5G los te koppelen van de veilig voor de multiband, zoals technologiefederatie Agoria voorstelt. Dat stelt federaal minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld) vandaag. Hij spreekt van een “schijnoplossing”, want “zo wordt de echte uitrol opnieuw belemmerd”. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) liet vandaag in het Vlaams Parlement weten dat hij wel iets ziet in het voorstel van Agoria. Hij zei het ook te betreuren dat er tussen de verschillende regeringen geen akkoord bereikt is over het dossier.

Die uitspraken zijn bij De Backer in het verkeerde keelgat geschoten, want het zou de N-VA zijn die binnen de Vlaamse regering dwars ligt. Voor het tot een akkoord komt over de veiling van de licenties, willen de regio’s eerst duidelijkheid over de verdeling van de inkomsten.







De Backer benadrukt dat in 2013 de verdeelsleutel van 80/20 is vastgelegd en het was de bedoeling om die ook bij de komende veilingen te hanteren. Volgens de minister kan de discussie over de centen bovendien perfect na de veiling gehouden worden.

Er is een gebrek aan ambitie, aldus De Backer. Twee veilingen in plaats van één is slechts een “schijnoplossing”, waarbij de echte uitrol van het 5G-netwerk belemmerd wordt. En dat terwijl de telecomspelers zekerheid nodig hebben.

bron: Belga