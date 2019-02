VIDEO. ‘Temptation’-verleidsters over hun ideale man: “Hij moet heel goed in bed zijn”

De verleid(st)ers op ‘Temptation Island’ mogen dan wel onweerstaanbaar zijn, maar waarvoor bezwijken zij zelf bij het andere geslacht? Wel, hier is het antwoord.

De start van ‘Temptation Island 2019’ komt met rasse schreden dichterbij. Maar presentatoren Annelien Coorevits en Rick Brandsteder wilden eerst eens weten wat de verleid(st)ers onweerstaanbaar vinden aan het andere geslacht. Annelien zelf zwicht voor grote, donkere, knappe heren, terwijl Rick in vuur en vlam staat voor dames met een goed gevoel voor humor.

Humor, mooie ogen en dikke lippen







Demi is verzot op dominante mannen die haar af en toe op haar plek zetten, terwijl Armanda bezwijkt voor heren met dikke lippen. Op Kimberly’s lijstje staat dat hij gespierd moet zijn, mooie ogen, mond en haar moet hebben, over tatoeages moet beschikken en grappig moet zijn. En als kers op de taart: “Hij moet echt wel fucking goed zijn in bed”.

Ook Emma en Naomi dragen humor hoog in het vaandel. Voor Tisha scoren mannen met lichte ogen heel hoog. Ayleen, ten slotte, is meteen verkocht als hij lekker ruikt. Als hij stinkt, “mag hij gelijk inpakken”, zo klinkt het.

Mooi figuur, intelligent en twerken

Bij de mannen gaat Maxime helemaal overstag voor vrouwen met “a nice gluteus Maximus”. De kontspier, dus. Danicio en Ricardo zijn het er allebei mee eens dat een verzorgde vrouw met mooie ogen en een leuke uitstraling hen in een-twee-drie rond haar vinger draait. Timone verliest zichzelf volledig in blauwe ogen. En een “goed figuur” is ook belangrijk voor hem.

Dat laatste is ook van toepassing voor Jaimy, die goede tandhygiëne tevens erg op prijs stelt. Jietse zwicht dan weer helemaal voor intelligente vrouwen “want ik kan niet spreken met domme mensen”, maakt hij duidelijk. En Giorgio? Die loopt al te watertanden als hij het woord ‘twerken’ nog maar hoort.