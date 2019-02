VIDEO. Mensen kunnen meisjesbesnijdenis gewoon niet aanzien

Elk jaar lopen drie miljoen meisjes het risico om besneden te worden. Dat doet niet alleen enorm veel pijn, het brengt ook heel wat gezondheidsrisico’s met zich mee. Plan International wil meisjesbesnijdenissen tegengaan door het onder ogen te brengen.

Geschreeuw dat door merg en been gaat. Dat is wat wij, de kijkers, te horen krijgen bij het afspelen van onderstaande video van een meisjesbesnijdenis. Plan International vroeg aan enkele mensen, onder wie de Nederlandse actrices Kim Feenstra en Moïse Trustfull, om de gruwelijke beelden te bekijken. Een voor een schieten de tranen hen in de ogen. “Verschrikkelijk om te zien”, is de algehele teneur.

Achtduizend meisjesbesnijdenissen per dag







En toch wil Plan International dat de beelden gezien worden, want zij willen dat dit stopt. Meer dan tweehonderd miljoen meisjes en vrouwen over de hele wereld hebben een besnijdenis inmiddels ondergaan. En de gruwelijke verminking gaat onverminderd voort.

Jaarlijks lopen drie miljoen meisjes het risico om besneden te worden. Dat zijn er meer dan achtduizend per dag. De meeste meisjes zijn tussen de nul en vijftien jaar oud. Het gaat veelal over niet-schoolgaande meisjes op het platteland in Afrika en het Midden-Oosten.

Zonder verdoving

Meisjesbesnijdenis of Female Genital Mutilation (FGM) houdt in dat de clitoris en de schaamlippen gedeeltelijk of helemaal weggesneden worden, vaak zonder verdoving. Dat gaat niet om medische redenen, maar over een cultuurgebonden traditie. De genitale verminking doet niet alleen verschrikkelijk veel pijn, ze is ook levensgevaarlijk.

Veel slachtoffers hebben hun hele leven te kampen met lichamelijke, psychische en seksuele problemen, soms met de dood tot gevolg. Besneden meisjes krijgen vaak te maken met extreme (chronische) pijn, hevige bloedingen, infecties, menstruatieklachten, pijn bij seks, onvruchtbaarheid, problemen bij de bevalling, angst en depressie.

Verandering en bewustwording

Plan International pakt dit probleem aan met verschillende projecten in onder andere Egypte, Mali, Ethiopië, Sudan en Kenia. Zo zetten ze in op verandering en bewustwording. Je kan hen daarin steunen door een bedrag te doneren via hun website.