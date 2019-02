VIDEO. Gejank van achtergelaten puppy gaat door merg en been

Een achtergelaten puppy jankte onbedaarlijk toen hij gevonden werd door een zwerfhondenorganisatie. Zijn gehuil ging door merg en been.

De gewonde puppy werd overgebracht naar het opvangcentrum en kreeg de naam ‘Weezer’. Nadat de dierenarts hem had onderzocht, bleek dat hij ernstig ondervoed was en dat hij een gapende wonde onder zijn oksel had. “Het leek erop dat hij ooit een harnas had gedragen dat te strak was aangespannen”, zegt Natalie Thomson van Stray Rescue of Saint Louis. Weezer werd uiteindelijk door een liefdevol gezin geadopteerd.