VIDEO. Buzz Lightyear in de problemen in nieuwe ‘Toy Story 4’-trailer

Na een lange tijd wachten heeft Pixar een nieuwe trailer gereleased van Toy story 4. Het productiebedrijf had wel al enkele teasers losgelaten waar nieuwe personages in geïntroduceerd worden. In de trailer zien we hoe Buzz Lightyear in de problemen komt met twee van hen.

Naast de bekende personages Woody en Buzz Lightyear zullen we in de nieuwe film kennis maken met enkele nieuwe personages zoals Forky, Duck en Bunny. Buzz hangt als één van de beste prijzen in een kermiskraam in de nieuwe trailer en zal daardoor geen goede vrienden worden met Duck en Bunny.

SuperBroMovies







De entertainmentwebsite SuperBroMovies meende al eerder de verhaallijn van de film te weten. “Tijdens een emotionele reis zullen ze ondervinden wat het echt betekent om een speeltje te zijn. Het is eigenlijk gewoonweg een existentiële crisis door de ogen van speelgoed.”

21 juni 2019

Volgens stemacteur Tim allen, die de stem van Buzz Lightyear inspreekt wordt het een emotioneel zware film, maar zal het publiek ook veel kunnen lachen. Of hij gelijk heeft zullen we pas in de zomer kunnen ondervinden. Toy Story 4 komt uit op 21 juni 2019.