Pure horror. Vrouw ontdekt wildvreemde man in kleerkast

De volgende keer dat je in je huis verdachte geluiden hoort, controleer je toch maar best eens je kasten. Een Amerikaanse studente in Greensboro schrok zich een hoedje toen ze een dertigjarige man in haar kleerkast aantrof. De vrouw vermoedde al een tijdje dat er iets niet klopte.

In Maddies appartement verdwenen de laatste tijd kledingstukken, zoals t-shirts en broeken. Ook stonden er plots handafdrukken op de muur van de badkamer. Behoorlijk creepy, vond de studente. Maar niet veel later kwam ze erachter dat haar buikgevoel niet fout was. Toen de jonge vrouw “gerammel” hoorde in haar kleerkast, besliste ze om op onderzoek te gaan. “Wie is daar”, vroeg ze. Tot haar verbazing kwam er ook een antwoord. “Ik”, reageerde stem vanuit haar kast. “Mijn naam is Drew.” Voor Maddie stond nu een onbekende man, die als klap op de vuurpijl haar kleren had aangetrokken.

Knuffel







De indringer wou niet dat Maddie de politie belde, dus bleef ze met hem praten zodat hij rustig bleef. In de tussentijd maakte de studente stiekem foto’s die ze naar haar vriend stuurde. Die stond 10 minuten later aan haar deur. Al die tijd bleef Maddie bij Drew. “Hij paste mijn hoed. Hij ging in de badkamer en keek in de spiegel en zei ‘Je bent echt mooi, kan ik je een knuffel geven?’” Maar Maddie benadrukte dat Drew haar nooit heeft aangeraakt.

Identiteitsdiefstal

Op het moment dat Maddie haar vriend opdook, vluchtte de man weg. De politie kon hem bij de kraag vatten aan een tankstation en identificeerde hem als de dertigjarige Andrew Swofford. Hij zit momenteel in de cel voor veertien aanklachten, waaronder identiteitsdiefstal en inbraak. Maddie vermoedt dat het niet de eerste keer was dat Drew in haar appartement verbleef. Het zou alleszins het mysterie van de vermiste kleren kunnen verklaren.