MOVIES. ‘Escape Room’: Trendy spel in een horrorjasje

Escape rooms zijn hot. Het was dus hoog tijd voor een horrorfilm over het spel waarin je met een groepje vrienden moet ontsnappen uit een kamer. Raadsels, valstrikken en sadistische moorden à volonté dus, in de nieuwe film van regisseur Adam Robitel (‘Insidious: The Last Key’). Hij gidst Metro alvast naar de uitgang.

Hoeveel escape rooms heb je bezocht voor deze film?

Adam Robitel: “Ik moet toegeven dat ik een beetje achterliep. Ik was nog nooit in een escape room geweest toen ik het scenario kreeg. Ik wist niet eens wat het was. Ik ben er een twintigtal gaan bezoeken. Keuze genoeg in Los Angeles. Er zijn er hier meer dan tweeduizend. Het viel me meteen op hoe visueel interessant die ruimtes zijn voor cinema. De beste hebben echt een artdirection. Zoals die waarin ik in een bunker van de Koude Oorlog zat. We moesten dossiers van spionnen doorzoeken, een raadsel oplossen en een zwart licht ontsteken dat een verborgen masker op de muur achter mij onthulde. De visuele mogelijkheden zijn eindeloos. Die kamers zijn echt een personage op zich.”

En, heb je gewonnen?







“Nee, ik ben een loser. Ik ging gewoon in een hoekje staan en keek hoe mijn vrienden die puzzels oplosten. (lacht) In een van de escape rooms zat er een aanwijzing in een pluchen kat die je in de microgolf moest steken tot hij ontplofte. (lacht) Om maar te zeggen hoe ver het soms gaat. Sommige komen recht uit een horrorfilm. Ik heb van alles gezien: een vent geketend in een hoek die beetje bij beetje tot leven komt, een badkuip vol bloed met een aanwijzing op de bodem… It’s part of the fun en het maakt de ervaring heel meeslepend. Het is als een videogame die op zijn kookpunt komt.”

Je gebruikt veel knipogen naar andere horrorfilms.

“Ja, we hebben hier en daar grapjes en referenties verstopt. We dachten onder meer aan ‘Cube’, maar ook ‘The Cabin in the Woods’, ‘Final Destination’, ‘Hellraiser’… Ons grootste voorbeeld was natuurlijk ‘The Game’ van David Fincher.”

Wat was je favoriete decor?

“Ik vind ze allemaal te gek, maar de poolzaal was de zotste om te bouwen. Alles hangt er aan het plafond. Er waren overal haken, maar die mocht je natuurlijk niet zien. Een grote uitdaging voor een bescheiden regisseur. Ik ben er heel trots op. Maar ook de andere kamers waren heel leuk om te verzinnen. Zoals de inkomhal, die geleidelijk van kleur verandert om de deelnemers duidelijk te maken dat het spel begonnen is en ze eigenlijk in een gigantische oven zitten. Of de psychedelische room waar ze allemaal hallucineren. Elke ruimte heeft haar troeven.”

Dat is vrij origineel voor een horrorfilm.

“Inderdaad. De meeste horrorfilms zijn donker en somber, maar we wilden een visueel verbluffende en mooie film maken. Een leuke, spannende thriller in plaats van een zoveelste opeenstapeling van bloed en ingewanden. Ik ben gek op ‘Saw’, maar afgezien van de erg expliciete sterfscènes is dat meer een thriller dan een horrorfilm.”

Wat was de eerste horrorfilm die je is bijgebleven?

“‘Silent Night, Deadly Night’ heeft me echt getraumatiseerd. Die film gaat over een kerstman die vrouwen vermoordt op een snelweg.”

Stanislas Ide / @stanislas.ide