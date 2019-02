Kat Kerkhofs kan geniaal VIER-antwoord op verzuurde Facebookreactie wel smaken

Programmamaakster Kat Kerkhofs heeft zich een kriek gelachen met een raak antwoord van VIER op een boze Facebookreactie. Ze deelde het momentje op haar Instagram.

Dinsdag raakte bekend dat onder meer Kat Kerkhofs (30) te zien zal zijn in het nieuwe seizoen van ‘Control Pedro’. Niet iedereen was daar even gelukkig mee. Zo postte iemand onder de aankondiging op de VIER-Facebook deze reactie: “Ah nee he, daar ook Kat te zien… Nu kijk ik niet meer! Da mens moet van mijne tv”.

Geestig antwoord







Het sociale mediateam van VIER reageerde lekker gevat: “We zijn nog aan het onderzoeken hoe we ze ook nog in ‘Hotel Römantiek’ en ‘De Dag’ verwerkt krijgen…”, klonk het.

De geestige reactie lokte al meer dan 150 likes uit en was ook Kat zelf opgevallen. De echtgenote van Dries Mertens zag de humor er ook van in en plaatste de ‘conversatie’ op Instagram met een brede glimlach.