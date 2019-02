Deze tennislegende lanceert zijn eigen kledinglijn

Hij had al een parfum, cologne en douchegel en mag nu ook een kledingstuk aan het rijtje toevoegen. Tennislegende Roger Federer lanceert namelijk een jeansbroek.

Met zijn eerste wereldwijde campagne LifeWear, in samenwerking met Uniqlo, wil Federer mannen én vrouwen laten zien en voelen hoe je comfortabel en stijlvol door het dagelijkse leven gaat. Mannen kunnen kiezen uit zes soorten en vrouwen uit vier. Wie zich niet in een Slim of Skinny Jeans wil hijsen, kan opteren voor een regular fit exemplaar.

Comfort







“Kleding moet comfortabel aanvoelen, en denim is een materiaal dat ik erg fijn vind. Als kind droeg ik al jeansbroeken en het blijft één van mijn favoriete kledingstukken”, zegt Federer over de campagne. “Wanneer ik beslis wat ik op een bepaalde dag draag, hecht ik veel waarde aan comfort omdat het belangrijk is dat ik me de hele dag ontspannen voel.”

De broeken zijn vanaf het voorjaar verkrijgbaar.