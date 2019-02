BIZAR. Hawaï trekt minimumleeftijd voor roken op tot 100 jaar

Hawaï maakt komaf met sigaretten. Een politicus heeft er plannen om de minimumleeftijd voor het roken van sigaretten tegen 2024 op te voeren tot 100.

Op dit moment kent de Amerikaanse staat al zeer strenge tabakswetten, maar democraat Richard Creagan vindt dat die wetten nog steeds niet volstaan. “Sigaretten zijn dodelijk en gevaarlijk. Het is ook één van de meest verslavende producten ter wereld”, schrijft Creagan, die ook dokter is, in zijn voorstel.

Minimumleeftijd







Wie nu sigaretten wil kopen op het eiland, moet daarvoor 21 jaar zijn. Maar met het voorstel van Creagan zou dat cijfer snel kunnen stijgen. Tegen volgend jaar zou de minimumleeftijd al 30 moeten zijn, 40 in 2021, 50 in 2022 en 60 in 2023. Tegen 2024 zou de minimumleeftijd dan 100 zijn.