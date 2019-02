Win een duoticket voor Vakantiesalon!

Praktische informatie

Van donderdag 7 tot en met zondag 10 februari 2019 zwaaien de paleispoorten van Brussels Expo opnieuw open voor de 61ste editie van het Vakantiesalon.







Er zijn 3 mogelijke ingangen:

Paleis 3 & 4 (kant Atomium en metro)

Astridhal via de loopbrug van parking C

Openingsuren en dagen:

Van donderdag 7 tot en met zondag 10 februari van 10u00 tot 18u00

Over FISA

Fisa maakt deel uit van de DEFICOM-group, die actief is in de communicatie-, media en ontspanningssector. De groep FISA is gespecialiseerd in het organiseren van grote nationale beurzen en evenementen. Het is de missie van FISA om haar bezoekers beleving te brengen voor de vijf zintuigen. FISA is in 2003 gestart met de aankoop van de bekende bouwbeurs BATIBOUW en heeft daarna geleidelijk haar aanbod uitgebreid met de beurzen Cocoon, het Voedingssalon, het Vakantiesalon en het networkingevenement Topontmoetingen. Jaarlijks trekken de FISA-beurzen in totaal zo’n 2.700 exposanten en 700.000 bezoekers naar Brussels Expo.