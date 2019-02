VIDEO. Deze vrouwen begaan blunder in Engelse pub

We willen allemaal wel tot het uiterste gaan voor een gratis pizza. Ook deze twee vrouwen die klaagden in The Peacock pub in het Engelse Sunderland dat ze zogezegd een haar hadden gevonden op hun pizza, maar niets is minder waar.

Na beklag excuseerde het restaurant zich, maar ontdekte even later dat het haar niet overeenstemde met dat van het personeel. Op de bewakingsbeelden kregen ze te zien dat de vrouwen hun eigen haar op de pizza hadden gelegd. De pub deelde de video zodat anderen dit niet opnieuw zouden proberen.