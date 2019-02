Zesdaagse van Kopenhagen – De Ketele en De Pauw gaan als tweede de slotdag in

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw gaan als tweede de slotdag van de Zesdaagse van Kopenhagen in. Op de vijfde dag slaagde het Belgische duo er maandag niet in de leiding te heroveren op de Deense thuisrijders Oliver Wulff Frederiksen en Michael Morkov. Vier koppels komen nog in aanmerking voor de eindzege. Frederiksen en Morkov hebben 247 punten. De Ketele en De Pauw volgen met 186 punten en staan dus dicht bij een bonusronde, net als de Nederlander Yoeri Havik en de Duitser Christian Grasmann (184). De Duitser Theo Reinhardt en de Deen Marc Hester zijn met 177 punten vierde. De rest van het deelnemersveld volgt op zeven ronden of meer.

De Ketele komt in Kopenhagen voor het eerst in actie sinds hij begin januari een sleutelbeen brak in de Zesdaagse van Rotterdam. Hij won vorig jaar in de Ballerup Super Arena aan de zijde van Michael Morkov. De Pauw werd toen tweede met Yoeri Havik. In 2016 en 2017 eindigden De Ketele en De Pauw als tweede in Kopenhagen.

.







bron: Belga