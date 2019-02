Zeker 41 Afghaanse soldaten en politieagenten gedood door taliban

In Noord-Afghanistan zijn bij gevechten met de taliban zeker 41 manschappen van de veiligheidstroepen gedood. De taliban pleegden afgelopen nacht aanvallen op drie controleposten in de buitenwijken van Kunduz, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Dat deelden de autoriteiten vandaag mee. Daar werden minstens 27 soldaten en 3 politieagenten gedood en meer dan 10 mensen verwond. In de aanpalende provincie Baghlan zijn minstens elf politieagenten om het leven gekomen en drie anderen verwond toen talibanstrijders in het gebied Baghlan-e Markasi een checkpoint aanvielen. De taliban hadden na de bestorming van de post alle wapens meegenomen, aldus de voorzitter van de provincieraad.

De radicaal islamitische taliban vallen bijna dagelijks controleposten en basissen van de Afghaanse veiligheidstroepen aan. Volgens het leger heeft de regering nog maar de helft van alle districten van het land in handen. In dertig procent van het land wordt niet gevochten.







Bron: Belga