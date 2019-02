Vlaamse overheid biedt erfgenamen voorafgaande schatting van vastgoed aan

Mensen die een huis, appartement of bouwgrond erven, krijgen voortaan bij de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) de mogelijkheid om voor de aangifte van de erfenis een schatting te vragen van het vastgoed. Dat heeft Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters dinsdag aangekondigd. Wie vastgoed erft, moet bij de aangifte van die erfenis ook de waarde ervan aangeven. Dat is echter niet steeds eenvoudig in te schatten voor leken en vaak komen er experts aan te pas.

VLABEL gaat erfgenamen nu de mogelijkheid bieden om vooraf een schatting te vragen. Zo moet de dienst minder controleschattingen uitvoeren om de erfbelasting te kunnen berekenen. Indien nodig behoort een bezoek aan de woning tot de mogelijkheden. De mogelijkheid wordt aangeboden voor overlijdens vanaf 1 april.

“We maken dit mogelijk omdat we de burger vooral een optimale dienstverlening willen geven. Op deze manier biedt VLABEL rechtszekerheid over de waarde van het vastgoed in een erfenis”, licht minister Peeters (Open Vld) toe.

Tot 2014 inde de federale overheid de successierechten. Erfgenamen konden toen terecht bij externe schatters. Vanaf 2015 staat VLABEL in voor de inning. Vlaanderen kiest er nu voor om schattingen door de overheid mogelijk te maken. De burger wordt echter tot niks verplicht. Hij kan er nog altijd voor kiezen om zijn vastgoed zelf te waarderen of om op eigen kosten een beroep te doen op een externe schatter.

bron: Belga