Val in super-G houdt Lindsey Vonn niet weg van afdaling

Lindsey Vonn kwam vandaag ten val in de super-G op het WK in het Zweedse Are, maar zal desondanks zondag ook nog de afdaling skiën. Dat wordt de allerlaatste race in haar imposante carrière. De 34-jarige Amerikaanse meldde dat ze aan haar val “alleen wat schaafwonden, blauwe plekken en gekneusde ribben” overhield. “Het lijkt alsof ik door een bestelwagen overreden ben, voor het overige voel ik me geweldig.” “Mijn eerste gedachte was: wat doe ik weer in de vangnetten? Waarom ben ik hier, ik ben te oud voor deze shit. Maar zondag ga ik er gewoon weer voor. Het is in orde, zondag wordt fantastisch. Misschien haal ik wel een medaille. Ze gaan toch nog rekening met me moeten houden.”

Vonn wou pas volgend seizoen afscheid nemen op haar favoriete piste in Lake Louise, maar ze heeft te veel last van een knieblessure om nog door te gaan. “Daar heb ik nu vrede mee, maar ik maak er geen geheim van dat ik het skiën ontzettend zal missen. Ik ga de adrenaline missen en heb geen idee wat die leegte kan opvullen. Ik sta wel degelijk voor ‘het zwarte gat’. Een leven zonder snelle afdalingen is voor mij geen fijne gedachte. Ik ga snel een nieuwe uitdaging moeten vinden, in de zetel met mijn vingers zitten draaien, is niets voor mij. Ik denk er wel aan om een eigen zaak op te richten, heb wel wat ideetjes richting de filmindustrie.”







In haar carrière onderging Vonn al meerdere knieoperaties en als ze na het WK terug in de Verenigde Staten is, gaat ze al opnieuw onder het mes. “Ik ben kapot, helemaal stuk, dat besef ik nu al drie jaar. De afdaling is geen gezonde sport, vallen hoort erbij. Ik ga de rest van mijn leven pijn hebben, maar zou niets anders doen. Het was het me allemaal waard. Ik heb geen kraakbeen, geen meniscus, hang met bouten en schroeven aan mekaar. Mijn hoofd is nog in orde, dat is toch ook al iets.”

Vonn neemt afscheid met 82 wereldbekerzeges, vier minder dan het record van de nu 62-jarige Zweed Ingemar Stenmark. “Ik hoop dat Ingemar zondag naar hier komt. Hem bij mijn laatste race hebben, zou het afscheid toch wel mooier maken. Dat ik zijn record niet breek, maakt niet zo veel uit. Lang zou het toch niet standhouden. Mikaela gaat het sowieso breken.”

De 23-jarige Mikaela Shiffrin zit aan 56 wereldbekerzeges en is nog maar 23 jaar oud. Beste vriendinnen zijn de beste skiester in de geschiedenis en de beste van het moment niet. “Ik ken haar eigenlijk niet echt”, zegt Vonn over haar elf jaar jongere landgenote. “We hebben nauwelijks samen getraind en zien elkaar erg weinig. Ik weet dat ze heel erg technisch en methodisch te werk gaat en dat is helemaal het tegenovergestelde van wat ik doe. We hebben wel veel respect voor elkaar, maar zij doet haar ding en ik het mijne.”

“Ik wens Vonn het best mogelijke afscheid”, verklaarde Shiffrin vandaag na haar overwinning in de super-G. “Ik denk dat ze het zondag nog heel goed kan doen. Hopelijk skiet ze nog één goede afdaling en kan ze op een mooie manier vaarwel zeggen. Dat verdient ze. Ze heeft zo’n geweldige, onvoorstelbare en inspirerende carrière achter de rug. Ze heeft de weg geplaveid voor alle Amerikaanse skiesters en niet alleen voor de Amerikaanse. We hebben allemaal heel erg veel aan haar te danken.”

Bron: Belga