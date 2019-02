Staking De Lijn Limburg – “Geen akkoord ondanks verregaande voorstellen”

De vakbonden van De Lijn hebben dinsdag na vijf uur onderhandelen de tafel verlaten zonder akkoord. Ze zullen woensdagochtend hun achterban raadplegen. Volgens de vervoersmaatschappij lag een overeenkomst over vijf punten binnen handbereik. De directie en vakbonden van De Lijn hebben woensdag besprekingen gevoerd over de leefbaarheid van de diensten, de rijtijdproblemen en het verzuim voor de regio Limburg. Volgens De Lijn zijn de onderhandelingen met de vakbonden op de valreep afgesprongen. De directie benadrukt bereid te zijn tot verdere dialoog, maar voorlopig is er geen nieuw overleg met de vakbonden gepland.

De vakbonden leggen de voorstellen woensdagochtend voor aan hun achterban, maar wellicht wordt er gewoon verder gestaakt. Het is dus niet uitgesloten dat de dienstverlening in Limburg ook woensdag verstoord is. In dat geval vinden de reizigers vanaf 6.30 uur informatie op verstoring.delijn.be. “Het is moeilijk te zeggen, want het hangt af van de respons van de vakbonden. Maandag en dinsdag was er een gemeenschappelijk front, maar nu gaan ze het aan de achterban voorleggen. Ook voor de onderaannemers is het afwachten tot woensdagochtend”, zegt Tom Van De Vreken, woordvoerder van De Lijn.

Het voorstel van de directie omvat in elke dienst een aaneengesloten pauze van 20 tot 30 minuten, terwijl na een rijtijd van 4 uur – zonder aaneengesloten buffertijd van 15 minuten – minstens 15 minuten pauze wordt gegeven. Diensten die niet aan die principes voldoen, worden besproken op stelplaatsniveau om ook hiervoor een oplossing te zoeken. Voor de stelplaatsen Lanaken, Kinrooi en Winterslag zou het overleg in dat geval nog deze week plaatsvinden.

Verder zal het personeelstekort worden weggewerkt door de nodige aanwervingen en een verzuimbeleid op maat. Bovendien zal er eind 2019 5 miljoen euro vrijgemaakt worden om onder meer voor heel Vlaanderen de diensten volgens bovenstaande principes aan te pakken. Ook bij het maken van de diensten tegen eind 2020 zullen de aangepaste rijtijden worden meegenomen. Tot slot wil de vervoersmaatschappij werken aan de gelijkwaardigheid van de chauffeurs van De Lijn en de exploitanten, waarbij dezelfde principes via intern SERV-overleg uitvoerbaar moeten gemaakt worden.

