Staatsveiligheid reageert niet na uitspraken Schauvliege

De Veiligheid van de Staat (VSSE) wil niet reageren na de ophef die ontstaan is over de uitspraken van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). “Wij reageren niet”, zegt een woordvoerster. “Voor ons is deze zaak geklasseerd.” In een toespraak afgelopen weekend bij het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) in Lierde zei minister Schauvliege dat er meer zit achter de klimaatbetogingen. Ze insinueerde dat de klimaatmarsen en de spijbelacties op donderdag deels opgezet zijn door natuurorganisaties. “Ik weet wie achter heel die beweging zit, zowel van de zondagse betogingen als de spijbelaars op donderdag. Men heeft me dat ook verteld vanuit de Staatsveiligheid. Ik kan u garanderen dat ik niet alleen spoken zie, en dat er wel wat meer achter zit dan spontane solidariteitsacties met ons klimaat”, zei ze.

Dinsdagochtend keerde Schauvliege op haar stappen terug. Ze zei in De Ochtend op Radio 1 dat ze “geen rechtstreeks contact” had met de Staatsveiligheid. Toch vindt de CD&V-minister niet dat ze heeft gelogen. “Ik heb niet het gevoel dat ik gelogen heb. Ik heb me vergaloppeerd. Ik heb niet willens nillens de waarheid verdraaid.”







bron: Belga