Staatsveiligheid brieft partijen over mogelijke online inmenging in verkiezingen

De politieke partijen op het risico wijzen van online inmenging uit het buitenland in de verkiezingen van 26 mei en hen weerbaarder maken voor zo’n beïnvloeding. Dat was het opzet van een thematische briefing die de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV vandaag georganiseerd hebben voor de voorzitters van de partijen die vertegenwoordigd zijn in het federale parlement. Belga vernam dat uit betrouwbare bron en het nieuws werd door de inlichtingendiensten bevestigd. Op de briefing waren alle partijvoorzitters, of een afgevaardigde, aanwezig. Van de niet-fractiegebonden Kamerleden waren enkel Vuye & Wouters niet vertegenwoordigd.

De Staatsveiligheid en de ADIV zien het naar verluidt als hun taak het risico op buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen te beperken. Het grootste gevaar is dat informatie wordt gemanipuleerd, zoals in 2016 op grote schaal gebeurde tijdens de campagne in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat de verkiezingsuitslag zelf zou worden gemanipuleerd, wordt in België als minder waarschijnlijk beschouwd.







Let wel: voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de regionale, federale en Europese verkiezingen in België worden gemanipuleerd. Daarvoor lijkt het sowieso nog te vroeg. “Een climax wordt hoe dan ook pas in de laatste zes weken voor de verkiezingen verwacht”, zegt een bron. Alle thema’s die potentieel polariserend zijn (zoals migratie, maar ook klimaat) kunnen worden gebruikt. Maar of en hoe de pogingen tot manipulatie zich zullen manifesteren, zal afhangen van de thema’s die de komende weken en maanden komen bovendrijven.

bron: Belga