Problemen met drainage bij dam die het begaf in Brazilië

Bij de dam die het begaf in Brumadinho in het zuidoosten van Brazilië waren er problemen met de drainage. Dat blijkt uit een certificaat over de stabiliteit, dat het bedrijf Vale in handen heeft. Verschillende Braziliaanse media publiceren passages uit dat certificaat, dat in september werd uitgereikt door het Duitse bedrijf TÜV SÜD.

Het document toont dat de drainagebuizen gedeeltelijk beschadigd waren en dat andere “verstopt waren door plantengroei”. De stabiliteit van de dam was nog steeds gewaarborgd, ook al bevatte het rapport van TÜV SÜD een lijst met aanbevelingen, die Vale naar eigen zeggen heeft opgevolgd.







Vandaag zijn twee ingenieurs van het Duitse bedrijf en drie werknemers van Vale vrijgelaten. Ze waren op 29 januari gearresteerd. Hun hechtenis was “ongegrond”, ondanks “de ernst van de feiten” die plaatsvonden, verklaarde het hof van justitie.

Toen de dam van de ijzerertsmijn in Brumadinho, in de Braziliaanse staat Minas Gerais, het begaf, ontstond er een enorme modderstroom die huizen, mensen en dieren meesleurde en begroef. In totaal ligt een oppervlakte van ongeveer 290 hectare, ongeveer zo groot als 400 voetbalvelden, bedekt met zowat 12 miljoen kubieke meter slib. Het dodental liep gisteren op tot 134. Bijna 200 mensen zijn nog vermist.

