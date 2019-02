Plofkraak Argenta Bree – Achtergelaten Audi RS6 in Bree wel degelijk door plofkrakers gebruikt

De Audi RS6 Avant, die dinsdagochtend in het centrum van Bree na de mislukte plofkraak op een Argenta-geldautomaat werd achtergelaten, is wel degelijk gebruikt door de daders. Dat heeft Anja De Schutter van het parket van Limburg dinsdagavond bevestigd. Aan het voertuig hingen Nederlandse nummerplaten. De Audi RS6 was eerder gestolen. Bij de plofkraak is geen buit gemaakt. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Rond 4 uur dinsdagochtend werd de buurt aan de Witte Torenwal opgeschrikt door een luide knal. Drie gemaskerde mannen liepen te voet weg, omdat ze noodgedwongen hun Audi hadden moeten achterlaten. Mogelijk door de impact van de explosie waren de airbags afgegaan en blokkeerde de wagen. Het gerecht gaat na of het voertuig ook bij andere plofkraken of pogingen is gebruikt, onder meer enkele weken geleden op een kantoor van BNP Paribas Fortis in Hamont-Achel. Verschillende politieploegen, een speurhond en een droneteam werden voor de zoekactie ingeschakeld, maar de verdachten konden ontkomen. De bewoners zagen al meteen de materiële schade. De geldautomaat was volledig vernield. De voorzijde van het kantoor, enkele omliggende gebouwen en voertuigen liepen schade op. Mensen met schade aan woning of voertuig kunnen aangifte doen bij de politie CARMA en hun verzekeringsagent contacteren.

De heisa voor de buurtbewoners was na de plofkraak nog niet voorbij, want de ontmijningsdienst van het leger DOVO ontdekte nog actieve springstoffen aan de geldautomaat. Na deze ontdekking werd rond 10 uur meteen beslist alle mensen in een straal van honderd meter rondom het Argenta-kantoor te evacueren. Zo’n honderd personen verlieten hun woning. Ruim zestig bewoners werden in de kapel van het stadhuis opgevangen. DOVO voerde rond 13 uur de nog niet ontplofte springstof af. Die werd op een industrieterrein onschadelijk gemaakt. Daarna werd de omgeving weer vrijgegeven en mochten de bewoners naar huis.

bron: Belga