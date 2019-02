Petra Kvitova getuigt voor rechtbank over mesaanval

De Tsjechische tennisspeelster Petra Kvitova heeft vandaag, iets meer twee jaar na thuis te zijn aangevallen met een mes, de aanval uitgebreid beschreven in de rechtbank van Brno. “Ik heb heel luid geschreeuwd en er was overal bloed”, werd de 28-jarige tennister geciteerd door het Tsjechisch persagentschap CTK. Kvitova legde haar getuigenis af via een videostream, in de ruimte naast de rechtzaal. Ze wilde niet in persoon geconfronteerd worden met haar mogelijke aanvaller.

De Wimbledon-winnares van 2011 en 2014 legde uit dat ze in december 2016 in haar huis in Prostejoy, in het oosten van Tsjechië, wachtte op een dopingcontrole, toen de beschuldigde zich aanmeldde als zijnde een loodgieter. De tennisspeelster werd gevraagd de kraan in de badkamer te laten lopen om te zien of er warm water uitkwam. “Maar opeens nam hij me langs achteren en zette een mes op mijn keel”, aldus Kvitova. Ze rukte zich vervolgens los, maar liep daarbij zware verwondingen op aan haar linkerhand.







De 33-jarige beschuldigde ontkent de aanklachten. Hij verklaart op het moment van de feiten aan het werk te zijn geweest op een bouwterrein. Bij een veroordeling kijkt hij aan tegen twaalf jaar gevangenisschap.

Kvitova kon na een lange revalidatie haar plaats op het WTA-circuit opnieuw innemen. Ze is momenteel nummer twee van de wereld. Vorige maand verloor ze nog de finale van de Australian Open van de Japanse Naomi Osaka (WTA 1).

Bron: Belga