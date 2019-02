Paus geeft seksueel misbruik van nonnen in de Katholieke Kerk toe

Paus Franciscus heeft het seksueel misbruik van nonnen in de Katholieke Kerk toegegeven. “Dat klopt, dat is een probleem”, zei hij vandaag op de terugvlucht van Abu Dhabi naar Rome. “Ik weet dat priesters en ook bisschoppen dat hebben gedaan. En ik geloof dat het nog steeds wordt gedaan”, antwoordde hij op een vraag wat het Vaticaan tegen het seksueel misbruik van ordezusters wil ondernemen. Het gaat eerder over bepaalde culturen of religieuze gemeenschappen. “Het is niet iets dat iedereen doet”. Het Vaticaan werkt al lang aan het probleem, zei de paus. Sommige geloofsgemeenschappen van vrouwen werden ontbonden, een aantal geestelijken werd “geschorst” en “weggestuurd”. “Moeten we meer doen (tegen het probleem)? Ja. Willen we meer doen? Ja”.

Hij haalde een geval van een geloofsgemeenschap aan uit het verleden, waarin de vrouwen “als slaven werden behandeld”. Dat liep uit tot “seksuele slavernij” door geestelijken en de stichters van de gemeenschap, aldus Franciscus. De toenmalige paus Benedictus trad “erg moedig” op en ontbond deze gemeenschap ondanks veel verzet onmiddellijk na zijn aantreden. Om welke gemeenschap het ging, zei de paus op de persconferentie in het vliegtuig niet.







De mishandeling van vrouwen is een algemeen probleem. “De vrouw komt op de tweede plaats. Dat is een cultureel probleem (…). Er zijn landen waar de mishandeling van vrouwen tot vrouwenmoord leidt”, aldus de paus.

Bron: Belga