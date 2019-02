Nederlander in Antwerpen opgepakt voor dodelijk schietincident in Blerick

Belgische agenten hebben dinsdag op verzoek van Nederlandse speurders in Antwerpen een 33-jarige man uit Den Haag opgepakt in het kader van een onderzoek naar een dodelijk schietincident in Blerick, een stadsdeel van het Nederlands-Limburgse Venlo. In de nacht van 21 op 22 augustus 2017 werd aan de Klingerbergsingel de 44-jarige Kemal Zengin voor zijn woning geliquideerd. De arrestatie dinsdagochtend gebeurde in een woning aan de Karel van Overmeirelaan. Dat maakte de Nederlandse politie bekend. De Nederlandse recherche verdenkt de opgepakte man ervan betrokken te zijn bij de diefstal dan wel heling van de auto, die bij de schietpartij gebruikt is. Hij wordt ook verdacht betrokken te zijn bij de dodelijke schietpartij zelf.

Woensdag 16 januari en maandag 21 januari werden al een 28-jarige en een 27-jarige Rotterdammer gearresteerd op verdenking van diefstal van het bestelbusje Volkswagen Caddy dat bij de schietpartij gebruikt is. Die twee verdachten zitten niet meer in hechtenis, maar blijven wel verdachten in het lopende onderzoek. Het voertuig is na de schietpartij in Amersfoort uitgebrand teruggevonden. In de wagen lag het moordwapen.

bron: Belga