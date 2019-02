Jan Decorte en Sigrid Vinks winnen Ultima voor Algemene Culturele Verdienste 2018

Jan Decorte en Sigrid Vinks, één van de hechtste artistieke duo’s in het Vlaamse theaterlandschap, hebben dinsdagavond een Ultima voor Algemene Culturele Verdienste in de wacht gesleept. In de categorie “sociaal-cultureel volwassenenwerk” trok het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen aan het langste eind. De uitreiking vond plaats in de Brusselse AB. De Ultimas, ook wel bekend als de Vlaamse Cultuurprijzen, worden sinds 2003 uitgereikt aan toonaangevende artiesten, kunstenaars, organisaties of gezelschappen. Elk jaar worden er twaalf Ultimas uitgereikt, sinds 2018 aangevuld met de BILL Award voor jong artistiek talent. Die laatste ging naar Hind Eljadid, een Antwerpse woordkunstenaar van wie het werk in het teken staat van maatschappijkritiek en bewustwording.

Jan Decorte en Sigrid Vinks kregen de belangrijkste erkenning. “Jan Decorte heeft, samen met zijn zielsverwant en kompaan Sigrid Vinks, het pad geëffend voor een nieuwe vorm van theatrale vertelling en talloze podiumkunstenaars geïnspireerd”, aldus de jury. “Een leven in het teken van de kunst, verrijkt door het herhalen van de grote thema’s die op een genadeloze manier la condition humaine in al haar naaktheid tonen en daarbij een wrange humor niet schuwen. Zijn schriftuur is bijna kinderlijk, een turbotaal die toch poëtisch is, to the point en zonder literaire franje.”

Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen (BXLRefugees) coördineert en informeert alle burgerinitiatieven die zich inzetten voor asielzoekers, vluchtelingen, migranten en uitgewezen personen. Drie jaar lang al vangt de burgerbeweging, met de hulp van duizenden vrijwilligers, vluchtelingen op en zorgt ze voor maaltijden, medische zorg, animatie, psychologische ondersteuning, onderwijs en onderdak. De jury looft de professionele aanpak van de organisatie, die ervoor zorgt dat ze als een goed geoliede machine draait.

Laureaat van de Ultima voor Cultureel Ondernemerschap werd de vzw Domein Bokrijk met het project BKRK. Tot voor enkele jaren stond het openluchtmuseum synoniem voor “oubollig en stoffig”, maar Bokrijk heeft zich intussen heruitgevonden. “De logge machine Bokrijk is weer aan de praat gekregen met een eigentijdse, maar vooral gedurfde aanpak”, stelde de jury. Met BKRK wil Bokrijk de hedendaagse relevantie van het vakmanschap van vroeger aantonen, en gaat ze op een innovatieve manier met oude ambachten om.

The Ostend Street Orkestra (TOSO) ging aan de haal met de Ultima voor Amateurkunsten. TOSO is een muziekorkest met in de rangen een 25-tal muzikanten van erg uiteenlopende sociale en muzikale achtergronden: met en zonder dak boven het hoofd, geboren en getogen Oostendenaars, maar ook “nieuw aangespoelden”, jong en oud, mensen met kleine en grote littekens. De jury loofde de open mentaliteit van het orkest die “onder meer wordt weerspiegeld in het open karakter van de wekelijkse repetities, waar iedereen binnen en buiten kan lopen, meedoen en luisteren en waar het proces en het product inwisselbaar zijn.”

In de categorie “Immaterieel Erfgoed” won Reveil, een non-profitproject dat mensen op Allerheiligen dichter bij elkaar brengt met muziek, dans en lokale levensverhalen. “Het is indrukwekkend om te zien hoe Reveil een snaar weet te raken bij brede lagen van de bevolking, en niet in het minst bij jongeren die op zoek zijn naar meer eigentijdse rituelen, ook rond rouw en het herdenken van dierbare overledenen”, aldus de jury.

Andere Ultimas waren er voor Marc Dubois (architectuur), Danny Ronaldo (circus), Lukas Dhont (film), Peter Verhelst (letteren), Tamino (muziek) en d e t h e a t e r m a k e r (podiumkunsten).

De laureaten van de Ultimas krijgen een bedrag van 10.000 euro. De prijs voor Algemene Culturele Verdienste is goed voor 20.000 euro.

bron: Belga