Hersteltraject voor leerling en leerkracht na undercoverfilmpje Van Langenhove

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) start een begeleidingstraject voor de leerkracht die te zien is in een filmpje dat vorige maand door Dries Van Langenhove, de federale lijsttrekker van Vlaams Belang in Vlaams-Brabant, op het internet is gepubliceerd en waarin zij Van Langenhove onder meer een “randdebiel” noemt. Ook de leerling die de video heimelijk heeft gefilmd, zal begeleid worden. De school plant bijkomende lesmomenten over actief burgerschap en mediawijsheid. Twee weken geleden publiceerde Van Langenhove een video die hem bezorgd was door een student aan een Gentse middelbare school. In de geknipte video gebruikt de leerkracht voor een klas van de laatste graad beledigende taal over de kandidaat voor het federaal parlement. Het incident veroorzaakte beroering op de school en kwam ook aan bod in het Vlaams Parlement.

De directie van de school startte een onderzoek naar het filmpje. “Zowel de leerkracht als de leerling waren onder de indruk van de gebeurtenissen”, meldt de school vandaag. “Ze erkennen beiden hun verantwoordelijkheid bij dit eenmalige voorval.” Het schoolreglement verbiedt het publiceren van beelden gemaakt in een klassikale context. De leerling wordt niet gesanctioneerd, maar volgt begeleiding.







Ook de leerkracht krijgt een jaar lang begeleiding en de school wendt het incident aan om verder in te zetten op mediawijsheid en actief burgerschap. “Het voorval maakte immers behoorlijk wat vragen en emoties los. Daarnaast bracht het in de betrokken school een positief kritische, respectvolle dialoog op gang”, aldus scholengroep Gent.

