Groep van Lima roept Venezolaans leger op zich achter Guaido te scharen

Een meerderheid van de landen van de Groep van Lima heeft het Venezolaanse leger maandag opgeroepen om zich achter de zelfverklaarde Venezolaanse interim-president Juan Guaido te scharen. Ze vraagt om een regimewissel “zonder het gebruik van geweld”. Elf van de 14 landen die deel uitmaken van de groep – tien Latijns-Amerikaanse landen en Canada – hebben in een gezamenlijke verklaring aan het einde van een crisisbijeenkomst in Ottawa, de Venezolaanse strijdkrachten gevraagd “hun loyaliteit te tonen aan de interim-president”.

Ze vragen ook om een “snelle” democratische transitie, maar wel een zonder geweld of een buitenlandse gewapende tussenkomst. De ondertekenaars zeggen zich zorgen te maken over de humanitaire situatie in het Zuid-Amerikaanse land. Ze vragen het Venezolaanse leger “zich niet te verzetten tegen de aankomst en doorvoer van humanitaire hulp aan Venezolanen”.

De Canadese premier Justin Trudeau kondigde bij de start van de bijeenkomst maandag voor 53 miljoen dollar of 35 miljoen euro hulp aan voor de Venezolanen, ook voor zij die het land ontvluchtten. “Het grootste deel van het geld zal naar betrouwbare partners gaan, en naar buurlanden om hen te helpen Venezuela te ondersteunen”, zei hij.

Mexico, een lid van de groep dat Guaido niet erkent als interim-president, was niet aanwezig op de bijeenkomst. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Extern Optreden Helga Schmid namen via videoconferentie deel aan de debatten.

Bron: Belga