Federale aanklagers dagvaarden comité eedaflegging Trump

De advocaten van het ‘inaugural committee’ van de Amerikaanse president Donald Trump hebben maandag een dagvaarding gekregen van de federale aanklagers die het comité onder de loep nemen. Volgens Wall Street Journal (WSJ) en New York Times worden er documenten gevraagd over de donoren en de uitgaven van het comité. Het comité organiseerde verschillende evenementen in het kader van de eedaflegging van Trump in 2017, en haalde een recordbedrag van 107 miljoen dollar op bij donoren. WSJ meldde in december dat federale aanklagers onderzochten of dat geld goed besteed werd.

Er wordt nagegaan of sommige donoren beleidstoegevingen kregen in ruil voor hun geld. De New York Times stelt dat de aanklagers ook willen weten of er buitenlandse donoren bijzaten, aangezien zij wettelijk gezien niet mogen bijdragen aan het fonds voor de eedaflegging.

Een woordvoerster van het comité liet aan WSJ weten dat de dagvaarding was aangekomen. “We zijn de dagvaarding nog aan het bekijken, het is onze bedoeling om mee te werken met het onderzoek”, zei ze volgens Reuters.

bron: Belga