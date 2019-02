EU verhoogt humanitaire hulp

De Europese Unie legt een bijkomende vijf miljoen euro opzij voor hulp aan het Venezolaanse volk. “We voeren onze noodhulp op om de meest kwetsbaren te beschermen, die geen toegang tot voedsel, medicijnen en basisdiensten hebben en hun huizen hebben moeten verlaten”, zei eurocommissaris voor Humanitaire Hulp Christos Stylianides. Volgens hem zal de EU ook de Venezolanen helpen die hun land zijn ontvlucht. De Europese Commissie gaf in 2018 nog 34 miljoen euro voor humanitaire hulp in Venezuela. De EU-financiering gaat naar dringende gezondheidszorg en veilige toegang tot water, sanitair en onderwijs. Daarnaast tracht Brussel ook te voorzien in bescherming, onderdak en voedsel. De EU is ook van plan om een humanitair kantoor in Caracas te openen.

Naast een politieke crisis heeft Venezuela ook te maken met een economische malaise, met voedsel- en medicijnentekorten en een hyperinflatie. Velen beschuldigen president Nicolas Maduro van wanbestuur. Daarnaast spelen ook de olieprijzen een rol.







Maduro won bij verkiezingen in mei een tweede mandaat, maar dat wordt als ondemocratisch beschouwd. De afgelopen dagen hebben de Verenigde Staten, 11 andere Amerikaanse landen en verschillende Europese landen oppositieleider Juan Guaido als interim-president erkend. De EU als een geheel erkent Guaido niet, maar vraagt vrije, transparante en geloofwaardige verkiezingen.

bron: Belga