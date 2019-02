Crisis Venezuela – Italië erkent Guaido niet als president

Italië weigerde maandag andere landen van de Europese Unie te volgen in het erkennen van Juan Guaido als de interim-president van Venezuela. De regering in Rome steunt wel de organisatie van nieuwe presidentsverkiezingen.

“Italië ondersteunt de wens van het Venezolaanse volk om snel vrije en transparante presidentsverkiezingen te houden, in een vreedzame en democratisch proces waarbij de fundamenten van zelfbeschikking worden gerespecteerd”, zei de regering in een verklaring.

Ze verwees niet expliciet naar de beslissing van EU-landen als Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk om Guaido in de plaats van Nicolas Maduro te erkennen als president. Rome gaf wel aan deel te willen uitmaken van de internationale contactgroep die opgericht wordt door de Europese Unie en de Latijns-Amerikaanse landen en deze week van start gaat. Het doel van de groep is nieuwe presidentsverkiezingen in Venezuela te bewerkstelligen.

Eerder maandag blokkeerde Rome nog een EU-verklaring over de erkenning van Guaido als interim-president, omdat hierover onenigheid bestaat binnen de Italiaanse coalitieregering. De Vijfsterrenbeweging vreest dat een gedwongen vertrek van Maduro kan leiden tot een chaotische situatie zoals in Libië, Afghanistan of Irak. De extreemrechtse Liga wil echter graag dat Maduro vertrekt.

bron: Belga