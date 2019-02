Club Brugge had tegen AA Gent strafschop moeten krijgen

Club Brugge had afgelopen zondag in de topper tegen AA Gent op speeldag 24 in de Jupiler Pro League een strafschop moeten krijgen. Dat zegt scheidsrechtersbaas Johan Verbist vandaag in zijn wekelijkse evaluatie van de videoref. Het gaat om een fase helemaal in het slot van de match, waarbij Birger Verstraete nogal onstuimig Hans Vanaken omver kegelt in het strafschopgebied. Er volgde appel voor een penalty, maar scheidsrechter Bram Van Driessche gaf geen krimp. En ook de VAR kwam niet tussen, zo bevestigde Verbist.

“In het strafschopgebied wil Hans Vanaken het duel om de bal met Dylan Bronn aangaan. Birger Verstraete wil zijn ploegmaat bijstaan, komt aangelopen, springt over de bal en komt op Hans Vanaken terecht. De scheidsrechter laat doorspelen en ook de VAR komt niet tussen. Hier had de VAR de scheidsrechter altijd naar het scherm moeten roepen voor strafschop”, luidt de beoordeling van de scheidsrechtersbaas.







De afgekeurde wereldgoal van Mehdi Carcela in Standard-Anderlecht (2-1) en de rode kaart voor Emmanuel Dennis waren volgens Verbist wel het gevolg van correcte tussenkomsten van de videoref.

bron: Belga