“Beslissing van Schauvliege moet nieuw begin zijn voor Vlaams klimaatbeleid”

Groen-fractieleider Björn Rzoska vindt dat het ontslag van Vlaams minister van Landbouw, Omgeving en Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) “vooral een nieuw begin moet zijn voor het Vlaams klimaatbeleid”, dat zegt hij op Twitter. Zij sp.a-collega Joris Vandenbroucke heeft het over een “onvermijdelijke beslissing” en hoopt dat er nu een antwoord komt “op de legitieme eisen van de duizenden die op straat kwamen voor het klimaat”. Vlaams minister van Landbouw, Omgeving en Leefmilieu Joke Schauvliege kondigde deze avond haar ontslag aan tijdens een persconferentie op het CD&V-hoofkwartier, geflankeerd door partijvoorzitter Wouter Beke en collega-minister Hilde Crevits. De partijtop overlegde een hele dag over haar lot nadat ze in opspraak kwam door enkele ongelukkige uitspraken tijdens een speech voor een lokale afdeling van het Algemeen Boerensyndicaat afgelopen weekend. Ze zei er dat de klimaatbetogingen van de afgelopen weken deel uitmaakten van een complot tegen haar, en dat de staatsveiligheid haar dat ook had bevestigd.

Vanochtend trok ze die woorden in en excuseerde ze zich ook, maar Schauvliege kon naar eigen zeggen niet meer functioneren als minister en diende haar ontslag in.







De groene fractie in het Vlaams parlement vroeg deze ochtend al haar ontslag. Fractieleider Björn Rzoska hoopt nu dat de beslissing een nieuw begin kan zijn voor het Vlaamse klimaatbeleid. “Het debat ging niet over personen, wel over politieke keuzes. En die moeten dringend anders en beter. Wij reiken alvast de hand”, zegt hij op Twitter.

Bij sp.a drongen ze niet per se aan op het ontslag van Schauvliege, al was ook daar veel kritiek op haar onfortuinlijke uitspraken. fractieleider Joris Vandenbroucke noemt het op Twitter een “onvermijdelijke beslissing”. “Nu moet er een antwoord komen op de legitieme eisen van de duizenden die op straat kwamen voor het klimaat: een ambitieuzer klimaatbeleid”, zegt hij.

Voor Vlaams Belangfractieleider Chris Janssens zijn er in de politiek “grenzen die je niet mag overschrijden: liegen als minister in functie is er zo één. Hopelijk komt met het ontslag van @JokeSchauvliege ook een eind aan de politieke recuperatie en ophitsing van de klimaathysterie. Door CD&V én door links!”, luidt het op Twillter.

bron: Belga