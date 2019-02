Berichten van Facebook Messenger kunnen verwijderd worden

Berichten die verstuurd zijn via Messenger zullen binnenkort binnen de tien minuten ingetrokken kunnen worden. Dat heeft Facebook dinsdag in een mededeling bekendgemaakt.

Wereldwijd maken meer dan een miljard mensen gebruik van de Messenger-app. Wie bijvoorbeeld een bericht heeft gestuurd naar de verkeerde ontvanger, of een grote fout heeft gemaakt, zal het bericht binnen de tien minuten kunnen verwijderen. De ontvanger krijgt wel de melding dat het bericht is verwijderd, aldus Facebook.

Topman van Facebook Mark Zuckerberg maakte in 2018 al bekend aan de functie te werken.

Bron: Belga