BENE-League handbal – Gemiste start breekt Tongeren zuur op

Wezet heeft dinsdag de zeventiende speeldag in de BENE-League geopend met een nipte 25-24 zege tegen Tongeren. Tongeren zorgde bijna voor een stunt op het veld van de Luikenaars. De Limburgers misten hun start compleet (6-0 na acht minuten), maar waren bij 13-10 aan de rust verre van uitgeteld. In de tweede helft zette Tongeren zijn klopjacht voort. Eén keer kwam het het op gelijke hoogte (17-17 na 47 minuten), maar uiteindelijk trok Wezet toch nog aan het langste eind.

In de stand wipt Wezet voorlopig over Bocholt naar de eerste plaats. Het heeft nu één punt voor op Bocholt, dat zaterdag Quintus ontvangt. Tongeren is achtste.

bron: Belga