Zo halen Amerikanen het meeste uit de polaire vortex

In het Midwesten van de Verenigde Staten is het verschrikkelijk koud door de polaire vortex, maar de Amerikanen zien er toch de pret van in. Zo staan er in de staat Minnesota steeds meer bevroren jeansbroeken in de voortuinen.

De temperaturen tot meer dan 30 graden onder nul zorgden al voor grappige taferelen. Zes jaar geleden kwam Tom Grotting met het idee om bevroren jeansbroeken in zijn voortuin te plaatsen. Deze polaire vortex was de kans om dit nogmaals te proberen. De foto’s gingen viraal met de hashtag #frozenpants.

Zo gaan ze te werk







De Amerikanen hangen hun natte kleren buiten aan een waslijn als het vriest. Na enige tijd brengen ze het in model en zetten ze de bevroren kleren meestal in hun voortuin. Daarna delen ze een foto ervan op sociale media met de hashtag #frozenpants.