Zeeolifanten profiteerden volop van de Amerikaanse shutdown

De shutdown in de Verenigde Staten staat op dit moment bekend als de langste in de geschiedenis. Dat zorgde op heel wat vlakken voor problemen en ontevredenheid, maar er is alleszins een bevolkingsgroep die de voordelen ervan wist in te zien. Een kolonie zeeolifanten maakte handig gebruik van de afwezigheid van de kustwacht.

Drakes Beach

Onder normale omstandigheden wordt het natuurreservaat Point Reyes National Seashore in Californië streng bewaakt. Door de shutdown zaten de parkwachters echter tijdelijk zonder werk en kon de natuur naar hartenlust z’n gang gaan. Dat lieten de zeeolifanten zich geen twee keer zeggen en ze besloten dan ook om zich te vestigen op Drakes Beach.

Tijdens hun verblijf mocht de kolonie maar liefst een vijftigtal nieuwe leden verwelkomen, die allemaal geboren werden tijdens de shutdown. Hoewel de parkwachters nu opnieuw aan het werk zijn, heeft men besloten om de kolonie zeeolifanten niet te verjagen. De directie van het park wil de beestjes daarentegen blijvend huisvesten. Op dit moment wordt er gezocht naar een compromis om ervoor te zorgen dat noch de zeeolifanten, noch de parkbezoekers gestoord worden. Normaal zou de kolonie in maart opnieuw het ruime sop kiezen, maar het strand zou een vaste geboorteomgeving kunnen worden.