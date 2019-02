De Vlaming is best tevreden over zijn leven

De Vlamingen geven hun leven een gemiddelde score van 7,6 op 10. Vooral de sociale contacten, de woning en de buurt waarin we leven stemmen tot tevredenheid. Dat blijkt uit een bevraging van Statistiek Vlaanderen.

Jaarlijks polst Statistiek Vlaanderen bij zo’n 1.500 Vlamingen naar hun opvattingen en gedragingen rond tal van maatschappelijk relevante thema’s. Uit de meest recente bevraging van de sociaal-culturele verschuivingen (SCV-survey) blijkt dat de Vlaming over het algemeen tevreden is over zijn leven.

Sociale contacten







De gemiddelde score bedraagt 7,6 op 10 en blijft daarmee nagenoeg stabiel sinds 2008. Ouderen zijn iets meer tevreden dan de andere leeftijdsgroepen.

De Vlaming blijkt vooral erg tevreden over de sociale contacten met zijn huisgenoten (98%), zijn woning, de buurt waarin hij woont en de sociale contacten met vrienden (telkens 95%). Ook over de sociale contacten met familie (94%), het werk (93%) en de levensstandaard (93%) zijn telkens meer dan 9 op de 10 Vlamingen heel tevreden.

Vertrouwen in medemens stijgt

De tevredenheidsscores liggen iets lager voor de vrije tijd (88%), de gezondheid (84%), het inkomen (82%) en de beschikbare tijd om te doen wat gedaan moet worden (81%).

Nog opvallend is dat het vertrouwen van de Vlaming in zijn medemens het afgelopen decennium is toegenomen. Zo zegt 52% dat «de meeste mensen te vertrouwen zijn». Tien jaar geleden lag dat cijfer nog op 43%. Verder zegt 57 procent dat de «meeste mensen eerlijk zijn», terwijl dat cijfer in 2008 nog op 50 procent lag.