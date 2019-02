VIDEO. ‘Temptation’-Lizzy: “Ik ben een tijger en ik ben hier om te jagen”

Alweer een dagje dichter bij de start van ‘Temptation Island’, dus laten de verleid(st)ers nog eens van zich horen.

Volgende week vrijdag is het zover. Dan moeten de vier koppels weerstand trachten te bieden aan de onweerstaanbare charmes van de verleid(st)ers. De Brugse Emma was eerder in een teaser al duidelijk: “Elke man zal plooien voor deze twee”, wees ze naar haar voluptueuze boezem. In een nieuwe teaser waarschuwen nog enkele verleid(st)ers de vier koppels op hun best.

Hartenbreekster







Zo beweert Ayleen dat ze een echte hartenbreekster is. “So bring it on, bitches”, haalt ze haar beste Engels boven. Tisha is nu al overtuigd van haar kunnen, want volgens haar is het vlees van deze generatie mannen erg zwak. “Ik doe mee aan ‘Temptation’ omdat ik niet geloof dat mannen van deze generatie nog loyaal kunnen zijn”, klinkt het.

Kimberly’s grootste doel is overspelige mannen bekend te maken aan de wereld. “Ik ben hier op ‘Temptation’ om ontrouwe mannen te ontmaskeren”, is ze duidelijk. En Lizzy? Ja, Lizzy: “Ik ben een tijger en ik ben hier om te jagen”, gromt ze.

Onweerstaanbare mannen

Maar ook de heren beweren heel wat in hun mars te hebben. Gaetan en Danicio kijken graag in de spiegel en zien daar een onweerstaanbare man. “Geen enkele vrouw kan me weerstaan, want kijk naar me, ik ben onweerstaanbaar”, horen we daar. Jietse beweert dan weer dat vrouwen even makkelijk bezwijken als mannen. “Ik doe mee aan ‘Temptation Island’ om aan te tonen dat vrouwen even erg zijn als mannen”, klinkt het.

En Jaimy, ten slotte, is gewoon een leuke jongen. “Ik doe mee aan ‘Temptation Island’ omdat ik een heel leuke, gezellige tijd wil hebben. Ik weet dat ik een heel leuke jongen ben”, verzekert hij. Zo, 15 februari, laat maar komen!