Mr. Bean maakt schattige carrièreswitch

Rowan Atkinson stopt zijn acteerkunsten even in de koelkast. Een jaar lang wil de Britse acteur zich meer focussen op zijn dochtertje Isla May zodat zijn vriendin, Louise Ford aan haar acteercarrière kan timmeren.

Mr. Bean wordt dus huisvader. “Rowan houdt ervan om tijd met Isla door te brengen, hij is gek van haar”, zegt een bron aan de Britse krant The Sun. “Ze is ondeugend zoals elke baby, vandaar dat Rowan haar ‘Baby Bean’ noemt. Maar dit gebaar is zeer gul en typisch voor Rowan, en komt zeer goed uit voor Louise. Ze zal uiteraard veel tijd doorbrengen met Isla en Rowan, maar het geeft haar ook de vrijheid om een rol aan te nemen wanneer ze die aangeboden krijgt. Rowan hoeft niet te werken wanneer hij dat niet wil, maar hij is trots op hoe goed Louise het doet en wil doen wat hij kan om haar te helpen.”

Echtscheiding







Atkinson scheidde in 2014 van Sunetra Sastry waarmee hij twee kinderen heeft, Ben (23) en Lily (21). De acteur kreeg in datzelfde jaar een relatie met Ford.