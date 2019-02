Met deze nieuwe Nike-sneakers voel je (bijna) het gras tussen je tenen

Comfort is al lang niet meer de belangrijkste factor voor de aankoop van een nieuw paar sneakers. Het oog wil immers ook wat – of dat nu betekent dat je schoenen extreem mooi, origineel of lelijk zijn. Nike heeft zojuist sneakers gelanceerd die doen denken aan een pas gemaaid grasveld.

Air Max 1

De nieuwe editie van de Nike Air Max 1 is op z’n minst kitsch te noemen. Van boven tot onder zijn de schoenen immers bedekt met een synthetische laag gras. Enkel het kenmerkende logo en de zolen werden gespaard. Nochtans ontwierp het merk ze met een welbepaalde doelgroep in gedachten. Golfers zouden met de sneakers helemaal opgaan in de achtergrond.

Golf







De schoenen werden meer bepaald ontworpen voor de PGA Tour, een professioneel golftornooi voor mannen. De zolen zijn daarom ook extreem flexibel en bieden veel grip aan de sporters. Op dit moment zijn noch de prijs, noch de verschijningsdatum van de sneakers bekend. Nike wist alleszins wel de aandacht te trekken met de persfoto’s. Wij liggen alvast strike, al is dat eerder bowlingterminologie.