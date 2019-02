‘Jersey Shore’-ster JWoww deelt beelden van gewelddadig huwelijk

‘Jersey Shore-ster’ Jwoww heeft een verontrustend filmpje gedeeld van huiselijk geweld. De beelden werden gemaakt tijdens haar huwelijk met Roger Mathews. Eind vorig jaar vroeg de realityster de echtscheiding aan.

Jwoww, die eigenlijk Jenni Farley heet, deelde het filmpje via haar eigen website. Daarin is te zien hoe haar toenmalige echtgenoot, Roger, haar hardhandig tegen de vloer van hun keuken gooit. Het is niet duidelijk waaorm de 33-jarige vrouw het filmpje nu verspreidde.







Kindjes

Het koppel leerde elkaar in een bar in 2010 kennen. In 2014 kregen ze hun eerste kindje samen, Meilani. Zoon Greyson volgde in 2016. De twee waren drie jaar getrouwd.