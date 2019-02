Dan toch geen centrale presentator bij Oscaruitreiking

De kogel is door de kerk: voor het eerst zal de presentatie van de Oscaruitreiking niet in handen zijn van één persoon. Onder andere Daniel Craig, Jennifer Lopez, Charlize Theron en Whoopi Goldberg zullen die taak op zich nemen tijdens de 91e Academy Awards.

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences maakte vannacht de eerste namen bekend van de uitreikers van de prijzen. Ook acteurs Brie Larson, Amy Poehler, Chris Evans en nog vele anderen reiken op 24 februari een oscarbeeldje in de VS uit.

Kevin Hart







Eerder raakte bekend dat komiek Kevin Hart de ceremonie zou presenteren. Door ophef over homofobe tweets en opmerkingen van een aantal jaar geleden haakte hij vorige maand af.

De films ‘The Favourite’ van Yorgos Lanthimos en ‘Roma’ van Alfonso Cuarón maken de grootste kans op een prijs.