Bizar. Bloemen verhogen je libido

Bloemen geven voor Valentijn is cliché, maar blijkbaar is dat niet zonder reden. Volgens een recent onderzoek is het de manier bij uitstek om het libido van je lief een flinke boost te geven. Zoek het dus niet te ver, laat die seksspeeltjes even links liggen en geef dit jaar een mooie bos bloemen.

Bloemen doen blozen

Het Frans Instituut voor Publieke Opinie deed onderzoek bij 3406 vrouwen. Daaruit bleek dat 63% van de vrouwen tussen 18 en 24 jaar een heuse libidoboost krijgen van een mooi boeket. Jammer nieuws wel voor zij die wat ouder zijn of al lang samenzijn. Hoe ouder de vrouwen waren, hoe kleiner het effect van de bos bloemen. Waren de vrouwen al tien jaar of langer samen? Dan beperkte het effect zich tot 48% van hen – nog steeds niet slecht trouwens.

Waarom?







De reden voor het onverwachte succes is trouwens niet gekend. Wellicht doet het onverwacht romantische gebaar de meeste vrouwenharten sneller slaan. Of misschien zien we het stiekem als een voorteken voor een eventueel huwelijk? Uiteindelijk doet de reden er niet toe, zolang we er maar blij van worden. Toch?

Dus, mannen: rept u naar de bloemist! Baat het niet, dan schaadt het zeker niet.