Binnenkort drinken we allemaal erwtenmelk

Enkele jaren geleden was het voor veganisten nog moeilijk om waardige zuivelvervangers te vinden. Sojamelk was zowat de enige voor de hand liggende optie. Tegenwoordig is de keuze enorm: melk van hazelnoten, rijst, havermout, amandelen… en nu dus ook erwten.

Groene melk?!

Dat klinkt misschien niet zo smakelijk, maar oordeel niet te snel. De melk zou bijvoorbeeld gemaakt worden van gele spliterwten. Dat betekent dat het goedje gewoon crèmekleurig en niet groen zal zijn. Bovendien doet de melk het wat betreft voedingsstoffen uitstekend. Hij bevat even veel proteïnen als koemelk, maar slechts de helft aan suiker en een derde aan verzadigde vetten. Erwtenmelk zou ook de helft meer calcium bevatten.

Allergenen en ecologie







Maar waarom erwten? Wel, de melk is niet alleen vrij van zuivel, maar ook mensen met andere allergieën hebben er baat bij. Zo zitten er bijvoorbeeld geen noten of sojaproducten in verwerkt. De productie vergt ook nog eens veel minder water dan andere melk(vervangers), wat ecologisch gezien geweldig is. Erwtenmelk was al langer verkrijgbaar in de VS, maar komt nu ook naar Groot-Brittannië. Voor zij die graag melk met een smaakje drinken: erwtenmelk komt ook met vanille- en chocoladesmaak.