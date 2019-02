Annelies uit ‘Blind Getrouwd’: “Joris drukte me de ganse tijd zo dicht tegen zich aan”

Maandag stapten Annelies en Joris in het huwelijksbootje in de tweede aflevering van ‘Blind Getrouwd’. Een overgelukkige Joris liet zich volledig gaan en trok Annelies mee in zijn enthousiasme.

De eerste kennismaking tussen Annelies en Joris verliep erg vlot. Joris straalde toen hij zijn bruid naar zich toe zag wandelen. Ook tijdens het huwelijksfeest en de fotoshoot gooiden de twee zich in het avontuur.

Iets te snel







Ze kusten elkaar meermaals op de mond, wat voor Annelies misschien net iets te vroeg was. “Daar schrok ik wel van. Ik ben zelf iets meer terughoudend daarin, dus ik zou die stap zelf nooit gezet hebben. Joris trok me ook de ganse tijd zo dicht tegen zich aan dat ik niet weg kon. (lacht) Echt zo van: ‘Hier, vrouwke!’. Buiten die context van onze fotoreportage zou het voor mij toch te snel zijn geweest. Maar op tv tonen ze niet altijd hoe de fotograaf ons de hele tijd aanmoedigt om elkaar vast te pakken en te knuffelen”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Impact van op televisie komen

De 29-jarige techniekleerkracht uit Kessel-Lo wapent zich alvast tegen eventuele kritiek op haar deelname in ‘Blind Getrouwd’. “Mijn vrienden mogen kritiek geven, maar eventuele reacties van wildvreemden laat ik aan mij voorbijgaan. Alleen ‘Blind Getrouwd’-deelnemers weten hoe onbeschrijflijk het voelt om plots naast je aanstaande te staan. Ik vraag me wel af wat de impact zal zijn van elf weken op tv te komen. Ik weet nog niet wat het spannendste is: blind trouwen of ineens door een miljoen mensen herkend worden”, klinkt het.